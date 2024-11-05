В онкодиспансере Подмосковья обсудили методы лечения колоректального рака

«Колоректальный рак — третье по распространенности онкологическое заболевание в мире, на долю которого приходится порядка 10% всех случаев рака, и вторая по значимости причина смертности от рака во всем мире. Заболевание преимущественно поражает пожилых людей, и большинство случаев приходится на лиц в возрасте 50 лет и старше. Развитию колоректального рака способствует ряд факторов, связанных с образом жизни, в частности высокий уровень потребления переработанного мяса и низкий уровень потребления фруктов и овощей, малоподвижный образ жизни, ожирение, курение и чрезмерное употребление алкоголя», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии № 2 областного онкодиспансера Вартан Егиазарян.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что уменьшить риск колоректального рака помогают здоровый рацион питания, поддержание физической активности, отказ от табака и ограничение употребления алкоголя. Важное значение для раннего выявления заболевания имеет регулярное прохождение диспансеризации и профилактических осмотров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным