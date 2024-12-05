В онкодиспансере Подмосковья борются с раком кожи при помощи лазерной хирургии

Лазерная хирургия, также известная как лазерная абляция при раке кожи — это лечение, при котором для уничтожения раковых клеток используется высокоинтенсивный луч света. Лазерная хирургия идеально подходит для пациентов с поражениями на чувствительных участках, таких как веки или лицо, а также для людей с ослабленной иммунной системой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Лазерную хирургию можно использовать на нескольких опухолевых участках или на деликатных участках кожи. Также преимуществами являются быстрое восстановление после лечения, малая травматизация тканей при лазерном излучении.

Большинство новообразований считаются эстетическими недостатками, и их удаление происходит по желанию пациента, но есть и медицинские показания, которые определяет специалист. Например, изменения формы кожных патологий, контуров и цвета образований, их кровоточивость и зуд, появление трещин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.