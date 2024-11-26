В онкодиспансере Подмосковье провели день красоты для мам маленьких пациентов

День красоты для мам пациентов онкологического (детского) отделения № 7 Московского областного онкологического диспансера провели волонтеры. В этом году тематикой мероприятия была выбрана «Индия». Девушки смогли побывать у парикмахеров-универсалов, бровистов, мастеров мехенди, а также принять участие в мастер-классе по индийскому танцу и сессии с психологом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы очень рады, что наши друзья из благотворительных фондов устраивают мероприятия не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. Девушки смогли немного отвлечься от больничных будней и почувствовать себя настоящими индийскими принцессами, что положительно сказывается на эмоциях как родителей, так и детей. Ведь счастливая мама — это счастливые дети», — поделилась заведующая онкологическим (детским) отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где маленькие пациенты могут пройти полный цикл лечения онкопатологий. Ежегодно здесь получают помощь около 2,5 тыс. детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.