В Одинцовском роддоме состоится день открытых дверей 5 февраля

В среду, 5 февраля, в 12:00 в Одинцовском роддоме пройдет день открытых дверей. Будущие родители в сопровождении врача смогут осмотреть родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать свои вопросы специалисту, сообщает пресс-служба администрации округа.

На день открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома? А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

Специалисты подробно ответят на вопросы о госпитализации в роддом, о возможности заключения контрактов на роды, подготовки к родам, течению родов, обезболиванию, наблюдению ребенка в детском отделении и многие другие вопросы, которые так важны для будущих родителей.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 3Б (здание роддома).

Все вопросы можно задать по телефону: +7 (985) 963-14-64 с 9:00 до 17:00. Рекомендуется иметь при себе сменную обувь. ТГ-чат роддома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.