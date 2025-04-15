В Одинцовском роддоме 16 апреля пройдет день открытых дверей

В Одинцовском роддоме 16 апреля в 12:00 пройдет день открытых дверей. Мероприятие смогут посетить будущие родители — пройти в сопровождении врача и акушерок с экскурсией в родовое и послеродовое отделения, осмотреть послеродовую палату, задать вопросы специалисту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На День открытых дверей приглашаются не только будущие мамы, но и папы. Специалисты помогут мужчинам ответить на самый сложный вопрос партнерских родов: идти рожать вместе с женой или подождать ее дома? А будущие бабушки смогут понять, как изменилась медицинская помощь и условия в роддоме.

Акушерки расскажут, как подготовиться к родам, что нужно собрать, о видах контрактов и о важных моментах подготовки к родам. Вы получите ответы на вопросы, все про выбор доктора и акушерки.

День открытых дверей пройдет по адресу: г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, дом № 3Б (здание роддома).

Все вопросы по телефону: 8 (985) 963-14-64 с 9:00–17:00. Посетителям рекомендуется иметь при себе сменную обувь. ТГ-чат роддома https://t.me/Odincovo_roddom_chat.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием.

По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.