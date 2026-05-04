В Одинцовском округе уточнили график психиатрического отделения

Психиатрическое отделение Одинцовской областной больницы продолжает оказывать амбулаторную помощь взрослым и детям в нескольких подразделениях округа. Прием ведется по будням с 08:00 до 15:30 по предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Диспансерное психиатрическое отделение оказывает специализированную амбулаторную помощь жителям Одинцовского округа. Пациенты могут получить консультацию врача-психиатра, пройти диагностику, наблюдаться у специалиста и получить лечение без госпитализации.

Взрослых принимают в Одинцове по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д. 3. Телефон для записи: +7 (495) 567-88-95. Детей до 15 лет принимают по адресу: ул. Говорова, д. 10. Телефон: +7 (495) 591-40-75. Звонки по обоим номерам принимаются в будние дни до 15:30.

Дополнительный прием организован в Звенигороде по адресу: ул. Герцена, д. 13. Телефон: +7 (495) 992-51-37. Здесь помощь оказывают детям из Краснознаменска и Звенигорода в возрасте от 3 до 18 лет, подросткам из Одинцовского округа от 15 до 18 лет, а также взрослым жителям Звенигорода, Кубинки и близлежащих территорий.

Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или на портале «Здоровье Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.