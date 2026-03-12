сегодня в 18:39

В Одинцовском округе роддом проводит дни открытых дверей по субботам

Дни открытых дверей начали проводить каждую субботу в Одинцовском родильном доме. Ближайшая встреча состоится 14 марта с 11:00 до 12:00 по адресу: Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3Б, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Будущих родителей приглашают познакомиться с работой родильного дома, условиями пребывания и возможностями медицинской помощи. Участники смогут узнать больше о процессе родов и подготовке к ним.

Экскурсии проводят акушерки родильного блока, которые ежедневно сопровождают женщин во время рождения ребенка. Во время встречи гости смогут задать специалистам интересующие вопросы и заранее почувствовать атмосферу поддержки и заботы.

Для посещения требуется предварительная запись. Записаться можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону +7 (985) 963-14-64.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.