В Одинцовском округе назначили заведующую отделением новорожденных

Новая заведующая отделением новорожденных приступила к работе в Одинцовском родильном доме. Пост заняла Светлана Радолицкая — врач с многолетним опытом в неонатологии и реанимации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светлана Радолицкая окончила педиатрический факультет Волгоградской медицинской академии в 1995 году. Карьеру она начала врачом-неонатологом в областном перинатальном центре. Позднее специалист получила дополнительную квалификацию и работала врачом — анестезиологом-реаниматологом в отделении реанимации новорожденных, где приобрела значительный практический опыт помощи самым маленьким пациентам.

Сегодня под ее руководством трудится команда врачей-неонатологов и медицинских сестер. Основная задача коллектива — обеспечить новорожденным качественную, современную и безопасную медицинскую помощь с первых дней жизни.

«Наша задача — внедрение современных технологий и создание такой атмосферы, в которой и малыши, и их мамы чувствуют заботу и уверенность», — отметила Светлана Радолицкая.

В отделении подчеркивают, что специалисты делают все возможное, чтобы первые дни жизни детей проходили в максимально комфортных и безопасных условиях.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.