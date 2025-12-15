В Одинцовском округе 20 декабря пройдет Донорская суббота

Донорская суббота состоится 20 декабря в отделении переливания крови по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 11Б, территория терапевтического корпуса. Прием доноров будет проходить с 8:30 до 12:00.

Желающим сдать кровь рекомендуется за двое суток до процедуры воздержаться от употребления алкоголя, а за сутки — не есть жирную, острую и копченую пищу. В день донации необходимо позавтракать легкой пищей и не курить.

Донорская кровь помогает пациентам Одинцовской областной больницы получать необходимую медицинскую помощь. Дополнительную информацию можно узнать по телефону отделения: 8 (495) 596-27-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.