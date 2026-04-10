В Одинцовском округе 13 апреля пройдет школа будущих мам

Занятие в Школе будущих мам Одинцовского роддома состоится 13 апреля в Одинцовском округе. Будущим родителям расскажут о неонатальном скрининге, вакцинации и развитии ребенка в первый год жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередную лекцию проведет врач-неонатолог Елена Сикорская. Слушатели узнают о ключевых обследованиях новорожденных, профилактических прививках и особенностях развития ребенка в первый год жизни.

В апреле запланированы и другие занятия. 14 апреля специалисты расскажут о грудном вскармливании и восстановлении после родов, 20 апреля — о питании кормящих матерей, 23 апреля — о партнерских родах, 30 апреля — о послеродовой контрацепции.

Школа мам работает на базе Одинцовского роддома по адресу: Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3Б. Предварительная запись обязательна по телефону +7 (985) 963-14-64 по будням с 9:00 до 17:00.

Кроме того, в Одинцовской женской консультации действует Школа матерей и будущих отцов по адресу: Одинцово, улица Говорова, дом 10а. Записаться можно по телефону +7 (495) 591-42-85 в будние дни.

Организаторы отмечают, что постоянные участницы школ могут выиграть сертификат на послеродовую палату в Одинцовском роддоме.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.