В Одинцово в июне проведут школу мам в роддоме

Образовательные встречи для будущих родителей пройдут в июне в Одинцовском роддоме. Специалисты расскажут о подготовке к родам, восстановлении и уходе за новорожденным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе запланированы четыре занятия. 8 июня в 10:30 участникам расскажут о предвестниках и физиологии родов. 11 июня в 10:30 пройдет лекция о влиянии страха на роды, а также о техниках самопомощи, правильном дыхании и позах.

15 июня в 11:00 специалисты объяснят основы ухода за новорожденным. 18 июня в 10:30 будущим мамам расскажут о восстановлении после родов, мягкой адаптации к новым условиям жизни, ожиданиях и потребностях ребенка, а также о грудном вскармливании.

Лекции проведет неонатальный психолог Наталья Николаевна Болгарская.

Занятия проходят по адресу: Одинцово, улица М. Бирюзова, дом 3Б. Запись обязательна по телефону +7 (985) 963-14-64 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Постоянные участницы школы смогут принять участие в розыгрыше сертификата на послеродовую палату.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.