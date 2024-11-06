В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори

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В общежитии ДСЛ МГУ выявили предполагаемый случай кори. В связи с этим вводятся определенные ограничительные меры на посещение корпуса, сообщает Telegram-канал «ОСК МГУ | Общежития МГУ» .

В общежитии прекращается гостевой режим. Кроме того, отменяются массовые мероприятия любого характера.

Ограничения связаны с предполагаемым случаем кори. Они вводятся по распоряжению заместителя проректора — начальника управления общежитиями МГУ А. А. Водолазского.

Ограничения будут действовать 21 день или вплоть до особого распоряжения.

Ранее случай кори выявили в Институте стран Азии и Африки МГУ. Студентов переводили на дистанционное обучение.