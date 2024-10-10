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Случай кори выявили в Институте стран Азии и Африки МГУ

В Институте стран Азии и Африки МГУ выявили случай кори. Студентов перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по г. Москве.

Случай заболевания корью был зарегистрирован 27 сентября в учебном корпусе по адресу: ул. Моховая, 11/1. Специалисты Роспотребнадзора провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Руководство учебного заведения перевело студентов и преподавателей факультета на дистанционное обучение. Такой формат продлится до 18 октября.

На данный момент ситуацию с заболеванием контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в Кузбассе выявили эпидемию ОРВИ. Школы из разных городов были отправлены на карантин и дистанционный формат обучения.