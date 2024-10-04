В Кузбассе выявили эпидемию ОРВИ

В Кузбассе школы из разных городов были отправлены на карантин и дистанционный формат обучения из-за сезонного заболевания ОРВИ. Управление Роспотребнадзора Кузбасса сообщило, что данные меры были приняты с целью локализации очагов заболеваний респираторными инфекциями в учебных заведениях, сообщает «Ciбдепо» .

На карантин были отправлены школы в Белове, Ленинске – Кузнецком, пгт Зеленогорский МБОУ «Зеленогорская СОШ», МАОУ Тисульская средняя общеобразовательная школа № 1.

«На долю детей приходится более 50% заболевших»,- прокомментировали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Кузбасса.

Так, только за прошлую неделю было выявлено 21 тысяча случаев заражения ОРВИ. Отмечается, что степень заболеваемости выше эпидемического порога на 22,68%.

Между тем жители кузбасского города Белово обратились к властям на портале «Кузбасс Онлайн» с жалобами на непригодный для использования пандус при входе в подъезд одного из домов.