В Новокузнецке пенсионерка пожаловалась на отказ в записи к онкологу
Жительница Новокузнецка заявила, что в женской консультации на улице Невского ей отказали в записи к онкологу по срочному направлению, после чего у нее случился приступ. Женщина направила жалобу в Минздрав России, сообщает «СтальМедиа».
Пенсионерка Любовь рассказала, что получила срочное направление на обследование перед консилиумом. По ее словам, все процедуры необходимо пройти в течение двух–трех недель.
В регистратуре консультации на Невского, 11, пациентке отказали в записи и предложили оформить ее через портал «Врач-42». Женщина утверждает, что разговор проходил в грубой форме.
«Я им говорю: мне онколог сказал, что вы меня запишете, рак ждать не будет! Но они в наглую сказали — записей нет, у нас очередь. Сотрудница регистратуры просто орала», — рассказала Любовь.
После визита у пенсионерки поднялось давление и начались проблемы с сердцем. По ее словам, попытка решить вопрос по телефону также закончилась конфликтом.
Женщина направила официальную жалобу на сайт Минздрава России. Ранее она уже сообщала о проблемах в другой городской поликлинике. В одной из клиник на Металлургов пациентке впоследствии составили план лечения.
