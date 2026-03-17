В Новокузнецке пенсионерка пожаловалась на отказ в записи к онкологу

Онкобольная пенсионерка из Новокузнецка заявила об отказе в записи к врачу

Жительница Новокузнецка заявила, что в женской консультации на улице Невского ей отказали в записи к онкологу по срочному направлению, после чего у нее случился приступ. Женщина направила жалобу в Минздрав России, сообщает « СтальМедиа ».

Пенсионерка Любовь рассказала, что получила срочное направление на обследование перед консилиумом. По ее словам, все процедуры необходимо пройти в течение двух–трех недель.

В регистратуре консультации на Невского, 11, пациентке отказали в записи и предложили оформить ее через портал «Врач-42». Женщина утверждает, что разговор проходил в грубой форме.

«Я им говорю: мне онколог сказал, что вы меня запишете, рак ждать не будет! Но они в наглую сказали — записей нет, у нас очередь. Сотрудница регистратуры просто орала», — рассказала Любовь.

После визита у пенсионерки поднялось давление и начались проблемы с сердцем. По ее словам, попытка решить вопрос по телефону также закончилась конфликтом.

Женщина направила официальную жалобу на сайт Минздрава России. Ранее она уже сообщала о проблемах в другой городской поликлинике. В одной из клиник на Металлургов пациентке впоследствии составили план лечения.

