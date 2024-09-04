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В Нижнем Новгороде удаляют осколки из ран при помощи магнита и шариковой ручки

Градозащитница Анна Давыдова рассказала, что нижегородские мастера придумали новый инструмент: при помощи магнита в корпусе шариковой ручки они извлекают металлические осколки из ран, сообщает ИА «Время Н» .

Это ноу-хау обходится всего в 300 рублей, а зарубежные аналоги — в 30 тыс. рублей. Оно способно серьезно помочь медикам на СВО.

По словам Давыдовой, изобретение уже опробовали хирурги. Они остались довольны результатом.

Ранее врачи скорой помощи из Ленинского округа Подмосковья вернулись из приграничных районов Курской области. Там они помогали в транспортировке пострадавших в медучреждения и оказывали им первую помощь.