Врачи скорой помощи из Ленинского округа вернулись из Курской области

Две бригады врачей и фельдшеров Видновской подстанции скорой медицинской помощи вернулись из приграничных районов Курской области, где в течение недели помогали в транспортировке пострадавших в медучреждения и оказывали им первую помощь. Всего в командировке побывали четверо медиков из Ленинского округа. Об этом рассказали в пресс-службе главы городского округа.

«В первую неделю событий Московская область направила в Курск свыше двадцати врачей и семь бригад скорой помощи. Видновская подстанция стала одной из первых, мобилизовавших две бригады для отправки в регион. Одна только наша бригада оказала первую помощь свыше 20 раненым гражданским и военным. Кроме Подмосковья, там были медики из Москвы и других регионов России, а также из Федерального центра медицины катастроф. Было много благодарностей от местных жителей в адрес врачей за оперативную помощь», — сказал заведующий скорой медицинской помощью Видновской подстанции Расул Магомедов.

Он уточнил, что машины скорой помощи были укомплектованы всем необходимым в экстренных ситуациях — аппаратами ИВЛ, реанимационными наборами для детей и взрослых, запасом кислорода, другим оборудованием.

Медики из Ленинского округа оказывали первую помощь жителям и военнослужащим, начиная с самых первых дней, помогали в их транспортировке до самолетов санитарной авиации и в военные госпитали. Они участвовали в том числе в спасении жителей, пострадавших во время обрушения дома, эвакуировали пациентов психоневрологического диспансера в более безопасные районы Курской области.

По словам Расула Магомедова, на сегодняшний день в командировку в Курск отправились следующие семь бригад скорой помощи из Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.