В преддверии Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечается 14 июня, в Наро-Фоминском подразделении Московского областного центра крови состоялась акция «Сдай кровь — стань волонтером». Участниками мероприятия стали действующие и будущие волонтеры из разных муниципалитетов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

10 июня на станции переливания крови на улице Школьной было особенно многолюдно. К акции присоединились добровольцы из Наро-Фоминского округа, а также Власихи, Можайска, Краснознаменска, Серпухова, Чехова и Молодежного.

По словам координатора местного отделения «Волонтеров Подмосковья» Ренаты Демидовой, акция объединила неравнодушных людей, готовых помогать тем, кто нуждается в донорской крови. Среди участников были как опытные доноры, так и те, кто впервые решился на этот важный шаг.

Одним из участников акции стал заместитель председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Борис Прохоров. Для него эта кроводача стала уже четвертой. Как отметил участник специальной военной операции, сегодня донорская кровь особенно востребована, в том числе для оказания помощи пациентам военных госпиталей.

Заведующая Наро-Фоминским подразделением Московского областного центра крови Инна Шаповалова подчеркнула, что во время подобных акций количество доноров значительно возрастает, однако сдать кровь можно в любой будний день с 8:00 до 12:00 при отсутствии медицинских противопоказаний.

В завершение акции каждому участнику вручили памятные сувениры с символикой волонтерского движения. Для многих этот день стал не только возможностью помочь другим, но и поводом стать частью большого сообщества добровольцев Подмосковья.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.