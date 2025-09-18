В Мытищах участники СВО могут бесплатно пройти комплексную диагностику глаз

Благодаря этой инициативе защитники Родины могут получить бесплатное полноценное обследование и расширенную диагностику состояния органов зрения, а также консультацию опытного специалиста. Это важный шаг для заботы о здоровье тех, кто стоит на страже нашей страны. Бойцы могут обратиться напрямую в клинику. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение участника СВО.

По всем вопросам участники СВО и их семьи могут обратиться:

Центр поддержки участников СВО и членов их семей:

122 (круглосуточно)

8 (985) 858-38-74

г. Мытищи, ул. Мира, д. 9

Социальный координатор регионального отделения государственного фонда «Защитники Отечества»:

8 (925) 275-19-73

г. Мытищи, ул. Мира, д. 9

Мытищинское отделение Ассоциации ветеранов СВО:

8 (901) 744-93-92

Отдел поддержки участников СВО и их семей Администрации г. о. Мытищи:

8 (495) 583-73-73

г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 36/7

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.