В МОЦОМД прошла арт-терапевтическая сессия для будущих мам

На днях на базе детской поликлиники № 3 в рамках «Школы материнства» прошла арт-терапевтическая встреча, посвященная страхам в родах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Поскольку арт-терапия отличается бережным и аккуратным подходом, использование ее в работе с беременными вполне оправдано и эффективно. Работа в группе хороша тем, что женщина понимает, что ни одна она сталкивается с проблемой тревоги и страха. На подобных встречах женщины могут обмениваться опытом, что помогает увидеть проблемы с другого ракурса. Каждая творческая работа представляет собой уникальную историю, рассказанную через индивидуальные переживания.

«Во время занятий изменяется восприятие будущих родов, увеличивается количество позитивных эмоций, улучшается общее состояние, снижается количество страхов и тревоги. Женщина становится более уверенна в том, что все пройдет хорошо. Самым простым способом снизить тревогу и убрать страх является простое рисование того, что приходит в голову. Так можно извлечь из подсознания то, что беспокоит и обсудить это в последующей беседе», — рассказала консультант по грудному вскармливанию и ведущая встречи Виктория Сопова.

Участвуя в таких мероприятиях, будущие мамы не только учатся справляться с тревогой, но и находят поддержку среди единомышленниц, что усиливает уверенность в их будущей роли.

Подобные события, направленные на исследование внутреннего мира женщины, являются важным этапом подготовки к родам, позволяя взглянуть на свой путь с надеждой и силой.



В Московской области функцинирует мнистерство здравоохранения, важный аспект работы которого – привлечение высококвалифицированных специалистов. В регионе третий год действует программа «Приведи друга». Благодаря ей сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера. Почти 800 медиков трудоустроились в Подмосковье по данной программе. Помимо этого, в Подмосковье реализуются и другие меры поддержки медицинских специалистов. Это программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья, предоставление земельных участков и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.