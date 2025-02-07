В МОЦОМД поступило новое медицинское оборудование

Сразу два операционных стола поступили в структурные подразделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД): гинекологическое отделение Люберецкого роддома и оперблока детской больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это медицинское оборудование, обеспеченное современными инновационными технологиями, призвано значительно улучшить качество медицинской помощи и повысить уровень безопасности в процессе хирургических вмешательств.

«Установка операционных столов позволит врачам проводить более сложные и высокотехнологичные операции, минимизируя риски для здоровья наши пациентов. Гинекологическое отделение роддома сможет расширить спектр предоставляемых услуг, а оперблок детской больницы функционально обновится», — отметила главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Медицинское оборудование в МОЦОМДе приобретается при поддержке правительства Московской области в рамках госпрограммы, открывая новые возможности в лечении и восстановлении пациентов центра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.