В МОЦОМД назначили нового заместителя главного врача по акушерству и гинекологии

Врач акушер-гинеколог родового отделения Люберецкого роддома Светлана Блейм назначена на должность заместителя главного врача по акушерству и гинекологии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Наши главные цели заключаются в повышении безопасности родов, улучшении программ подготовки будущих матерей и внедрении новых практик в перинатальном сопровождении. Убеждена, что команда специалистов нашего роддома профессионально подготовлена и готова к работе по клиническим рекомендациям», — сказала главный врач МОЦОМДа, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Светлана Блейм считает, что каждый случай уникален, и требует индивидуального подхода. Среди главных задач на новом посту специалист выделяет оптимизацию работы всех отделений роддома и выражает уверенность, что соблюдение клинических рекомендаций будет способствовать улучшению качества медицинского обслуживания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.