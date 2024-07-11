В МОЦОМД Люберец поступило 25 травмированных детей в результате выпадения из окон

За I квартал текущего года в детскую больницу Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в городском округе Люберцы поступили более 25 травмированных детей в результате выпадения из окон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Врачи напоминают, что открытое окно — опасность для детей. С приходом лета случаи травмирования детей участились.

«Не нужно думать, что дети выпадают из окон только в неблагополучных семьях. Мы призываем всех родителей установить оконные блокираторы на окна. Внимательно следите за детьми, соблюдайте правила безопасности и рассказывайте о них своим детям», — подчеркнули заведующие нейрохирургическим отделением и отделением травматологии и ортопедии детской больницы, нейрохирург Джамшед Азамов и травматолог-ортопед Виталий Терлецкий.

Именно в этих двух отделениях больше всего находятся на стационарном лечении детей с подобными случаями.

Падение из окон является одной из основной причин детского травматизма и смертности и является наиболее актуальной проблемой в настоящее время.

Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра на длительное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.