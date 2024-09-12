В Москве взлетела заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве почти на четверть увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла на 23,7%. С 5 сентября в столице началась кампания по вакцинации против гриппа, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу городского управления Роспотребнадзора.

В рамках минувшей недели показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 2 лет вырос почти на треть (30,9%), среди детей от 3 до 6 лет — на 44,2%, среди детей от 7 до 14 лет — практически вдвое (94,4%). Москвичи старше 15 лет стали заражаться этими инфекциями на 11,3% чаще.

Тем не менее в Роспотребнадзоре уверяют, что эпидемиологическая ситуация в Москве стабильна и находится под контролем.

В столице можно бесплатно вакцинироваться от гриппа. Москвичи делают такие прививки в больницах по месту прикрепления, в мобильных пунктах у метро, МЦК и железнодорожных станций.