В Москве во всех поликлиниках откроют кабинеты психологической разгрузки

В преддверии Дня медицинского работника, который в России будут праздновать 16 июня, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице появится 220 комнат для психологической разгрузки медиков.

Благодаря новому проекту, в Москве планируют бороться с профессиональным выгоранием медицинских работников. В специальных комнатах сотрудники поликлиник смогут восстановить физические и эмоциональные силы.

«В Москве мы стремимся к развитию медицины и созданию условий для качественной помощи пациентам. Однако мы понимаем и важность заботы о наших медицинских работниках. Для предотвращения профессионального выгорания и снижения стресса мы внедряем специализированные комнаты психологической разгрузки в каждой поликлинике. Эти «островки спокойствия» дают возможность отдохнуть, расслабиться, заняться любимым делом или просто насладиться тишиной», — сообщила Ракова.

По словам заммэра Москвы, на данный момент в открытых после капитального ремонта поликлиниках оборудовали 220 таких кабинетов. Еще 180 комнат для психологической разгрузки откроют после завершения ремонтов. Вход в такие комнаты будет свободным.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2024 года более 8 тысяч женщин в Подмосковье прошли маммографию. Все пациентки самостоятельно записывались на прием.