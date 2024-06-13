Свыше 8 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи с начала года

В Московской области для женщин старше 40 лет и не проходивших маммографию более двух лет доступна услуга самостоятельной записи на исследование. Сделать это можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или по телефону: 122. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Если раньше на маммографию мог записать только врач, то теперь женщины старше 40 могут сделать это самостоятельно. Одно из самых распространенных заболеваний у женщин — новообразования молочной железы. Заболевание намного эффективнее лечится, когда оно выявлено на ранней стадии. С начала года уже более 8 тыс. женщин воспользовались такой услугой. У 32 из них был выявлен рак молочной железы. Все они направлены на лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.