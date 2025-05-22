В Москве проведут упрощенное тестирование ИИ в медицине

Москва станет одним из первых регионов России, где проведут упрощенное тестирование ИИ-сервисов в медицине. Столичные специалисты смогут оценивать эффективность алгоритмов для анализа КТ, МРТ и рентгеновских снимков по ускоренной методике, сообщается на сайте мэра города.

Проводить упрощенное тестирование ИИ в медицине стало возможным благодаря постановлению правительства РФ. За последние годы столица накопила достаточный опыт применения искусственного интеллекта в данной сфере, а потому она станет одним из первых регионов, где реализуется нововведение.

Тестированием ИИ-сервисов в упрощенном порядке займутся специалисты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения города. На его базе будет действовать так называемый зеленый коридор.

Данная методика позволит столичным врачам быстрее анализировать снимки, например КТ или МРТ, и находить возможные заболевания. Данная практика поможет внедрить надежные технологии в медорганизации по всей стране.

Цель тестирования — проверить надежность и эффективность ИИ-сервисов в медицине.

Ранее стало известно, что более 160 тыс. медиков в Москве повысили квалификацию в 2024 году. В текущем году принять участие в образовательных программах сможет столько же врачей.