Более 160 тыс медиков в Москве повысили квалификацию в 2024 году

Более 160 тыс. слушателей из числа медработников прошли обучение и повышение квалификации в Москве в прошлом году. В текущем году принять участие в образовательных программах сможет такое же число специалистов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Повысить квалификацию можно в Кадровом центре департамента здравоохранения столицы. Там с момента открытия внедрено свыше 90 тренингов и 130 учебных программ по различным направлениям.

В том числе участникам помогают осваивать современные технологии, а также их учат эффективной работе в команде. Благодаря свыше 1,1 тыс. единиц новейшего оборудования медработники могут отрабатывать практические навыки в условиях, приближенных к реальным.

Кроме того, повысить квалификацию можно в ведущих профильных вузах. Например, обучение проходят на базе Медицинского симуляционного центра ММНКЦ им. Боткина, учебных центрах Научно-практического центра диагностики и телемедицинских технологий, станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова и др.

Собянин добавил, что в Москве делают все, чтобы в столичных поликлиниках работали высококлассные специалисты.

Ранее мэр поблагодарил медицинских сестер и медбратьев столицы за их работу. Он отметил, что рекордное число специалистов примет участие в профессиональном конкурсе «Московские мастера» в этом году.