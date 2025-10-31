В Москве открыли Сурдологический центр НИКИ оториноларингологии им Свержевского

В Москве появилась уникальная клиника для лечения слуха — Сурдологический центр НИКИ оториноларингологии имени Л. И. Свержевского. Раньше взрослый и детский центры размещались на первых этажах жилых домов, а теперь — в одном здании, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Клиника расположена на Загородном шоссе. Ее площадь увеличили в 3 раза — до 4,6 тыс. кв. м. Внутри разместили около 50 кабинетов. При этом мощности выросли вдвое. Центр рассчитан на 500 посещений в день.

Клинику оснастили новейшим медоборудованием — всего более 600 единиц техники. Пациентам доступен полный цикл слухопротезирования. Также в центре есть звукоизолированные кабины, системы свободного звукового поля и т. д.

Кроме того, был открыт дневной стационар сурдологического профиля на 2 детских и 9 взрослых коек. А еще в центре установлена система рентгеновской компьютерной томографии для проведения КТ-исследований височных костей.

Маленьким пациентам теперь не нужно ехать в федеральные клиники — теперь им доступна замена речевых процессоров для кохлеарных имплантов в Сурдологическом центре НИКИ оториноларингологии им Свержевского.

Планируется, что клиника в следующем году сможет обследовать до 94 тыс. взрослых пациентов и до 8,8 тыс. детей.

Между тем в Москве внедряют новый стандарт онкопомощи. Так, доля выявления рака на раннем этапе в столице выросла до 67,7%.

