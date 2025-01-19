В Москве начали строить многопрофильный лечебный комплекс ГКБ №52

В рамках масштабной модернизации ГКБ №52 стартовало возведение инновационного медицинского центра, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент в Москве после завершения подготовки строительной площадки и выемки грунта под фундамент строители приступили к основным работам.

Будущий комплекс будет включать в себя амбулаторное отделение, которое сможет принимать свыше 1000 пациентов за одну смену, а стационар вместе с роддомом рассчитан более чем на 670 мест.

По словам Собянина, новый центр объединит под одной крышей множество медицинских направлений. Пациенты получат доступ к современному операционному блоку, отделениям реанимации, хирургии и терапии. Также здесь разместятся диагностическое отделение, дневной стационар, родильное отделение, службы нефрологии и гемодиализа.