В Москве 107-летняя пенсионерка умерла после информации об отличном здоровье

В Москве на 108-м году жизни скончалась пенсионерка и ветеран Великой Отечественной войны Анна Несова. За неделю до смерти долгожительница заявила родственникам, что готовится к «завершению земного пути», сообщает Mk.ru .

Анна Алексеевна скончалась прошедшей ночью в своей квартире на Ленинградском шоссе. Соцработница услышала, что бабушка захрипела, и вызвала бригаду скорой помощи. Однако медики отметили, что давление у Несовой «как у космонавта» и не нашли каких-либо проблем со здоровьем. Затем она вновь заснула и умерла во сне.

За свою долгую жизнь Анна Алексеевна прошла большое количество испытаний. В годы Великой Отечественной войны Несова работала медсестрой в санитарном поезде, который увозил раненых в глубокий тыл. После завершения войны она продолжила работать медиком вышла замуж и родила сына.

Однако Несова в скором времени овдовела, а своего единственного сына похоронила, когда ему исполнилось всего 50 лет.

До последних дней долгожительница сохраняла ясность ума и хорошо помнила годы своей молодости.

Ранее в Москве обнаружили квартиру-склеп, в которой несколько дней пролежали тела 96-летней женщины и ее 73-летнего сына. По мнению медиков, сначала скончался мужчина, а пенсионерка умерла от эмоционального потрясения.