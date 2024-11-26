В МОНИКИ прошла первая научно-практическая конференция психологов Подмосковья

В МОНИКИ им. Владимирского прошла первая областная научно-практическая конференция для медицинских психологов на тему «Актуальные вопросы медицинской психологии». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Мероприятие организовано при поддержке министерства здравоохранения Московской области, Центра развития компетенций и Центральной клинической психиатрической больницы им. Ф. А. Усольцева.

В условиях постоянного стресса, вызванного социальными и экономическими изменениями, а также последствиями пандемии, роль медицинских психологов становится особенно значимой. Поддержание психического здоровья — ключевая задача современного здравоохранения. Конференция осветила актуальные темы и проблемы в практике медицинских психологов, став научно-методической площадкой для обмена опытом.

«Такие мероприятия помогают актуализировать последние научные достижения, обмениваться опытом и обсуждать новые тенденции в психологии, а также наметить план работы на 2025 год. Обсуждение актуальных тем способствует повышению квалификации специалистов и внедрению новых подходов в практику, что позволяет выработать целостный подход к лечению пациентов и улучшить качество медицинской помощи в Московской области», — отметила руководитель центра развития компетенций МОНИКИ им. Владимирского Яна Пономарева.

Эксперты обсудили достижения психологической службы Минздрава Подмосковья в 2024 году, поделились опытом организации работы психологических служб в регионе и рассмотрели вопросы аккредитации психологов, терапии беременных, доабортного консультирования, реабилитации ветеранов боевых действий, а также практические аспекты работы с утратой и ПТСР.

Отдельный блок был посвящен роли медицинского психолога в развитии корпоративной культуры в медицинских организациях, мультидисциплинарному подходу, профилактике синдрома эмоционального выгорания и развитию эмоционального интеллекта в коллективах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.