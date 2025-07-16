В МОНИКИ прошла конференция о психологическом благополучии врачей

Центр развития компетенций Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского (ЦРК МОНИКИ) провел масштабное мероприятие для медицинских работников Московской области — II практическую конференцию «Психологическое благополучие: культура заботы в медицине». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

На открытии конференции участников поприветствовал главный врач МОНИКИ Евгений Тюхменев, руководитель Центра развития компетенций МОНИКИ Полина Самульцына, главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Московской области Ирина Хох и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

«Очень важное значение имеет психологическое благополучие врачей. Это те люди — которые заботятся о других, но порой совсем забывают про себя. Наше мероприятие посвящено тому, чтобы обучить врачей инструментам самопомощи и заботы о своем психоэмоциональном состоянии. Важно, чтобы они смогли взять эти знания в свою жизнь и применять их на практике. Это очень важно и для пациентов — состояние врача напрямую влияет на качество медицинской помощи, которую он оказывает. Врач с хорошим психоэмоциональным состоянием способен более чутко и внимательно относиться к каждому пациенту, обеспечивая доверительные отношения и поддерживающее общение», — рассказала старший преподаватель ЦРК МОНИКИ Екатерина Полунина.

Целью конференции было информирование о различных способах профилактики эмоционального выгорания и развитие культуры заботы о психологическом благополучии. Участники освоили простые и эффективные техники самопомощи для борьбы со стрессом и поддержания гармонии в жизни. Они смогли не только послушать доклады на теоретической части мероприятия, но и принять участие во множестве мастер-классов, где специалисты рассказали о правильном дыхании во время стресса, раскрыли секреты психосоматики и техники управления эмоциями, а так же много другое.

Следующая конференция по психологическому здоровью планируется осенью, и принять участия смогут все желающие медработники Московской области. Все подробности будут публиковаться на сайте или в телеграм-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.