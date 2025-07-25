В МОНИИАГ назначили нового руководителя отделения анестезиологии и реанимации

В июле к выполнению служебных обязанностей руководителя отделения анестезиологии и реанимации Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) приступил новый сотрудник. Им стал Тимур Мухаметов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В 2017 году он закончил Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова, в 2019 году — ординатуру Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова. На протяжении 6 лет работал врачом анестезиологом-реаниматологом крупнейшего национального центра акушерства. Новый специалист владеет всеми навыками анестезиологического обеспечения для проведения плановых и экстренных оперативных вмешательств акушерского и гинекологического профиля, в том числе у пациенток с онкологическими заболеваниями.

«Отделение анестезиологии МОНИИАГ было создано в 1967 году и является пионером внедрения общего обезболивания в практику акушерства в России, в частности продленного обезболивания первого периода родов, позволяющего существенно облегчить его прохождение будущей мамой и отдохнуть перед вторым периодом без влияния на состояние плода. Привлечение нового специалиста, имеющего значительный опыт работы с пациентками в рамках осложненного течения беременности и послеродового периода, позволит МОНИИАГ улучшить уровень помощи жительницам Московской области», — сказал директор МОНИИАГ, главный внештатный специалист по акушерству МЗ РФ Роман Шмаков.

В настоящее время в отделении анестезиологии и реанимации МОНИИАГ ведется научная работа по внедрению современных методов обезболивания для рожениц с различными заболеваниями, в том числе с сахарным диабетом, бронхиальной астмой, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, щитовидной железы и различными видами патологии центральной нервной системы, а также при лапароскопических и робот-ассистированных операциях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

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