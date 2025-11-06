В Минздраве РФ заявили, что Подмосковье станет примером внедрения инноваций

6-7 ноября проходит IX съезд терапевтов Московской области.

«Московская область и все вы — в авангарде оказания медицинской помощи в том числе с применением цифровых технологий. Уверен, что Подмосковье станет примером внедрения инноваций. Программа съезда очень насыщенная. Надеюсь, что мероприятие принесет большую пользу системе здравоохранения всей страны и Московской области в частности», — сказал Плутницкий.

Он выразил большую благодарность ветеранам медицины, которые стали основоположниками здравоохранения, и всем защитникам Родины. Плутницкий подчеркнул, что крайне важно, чтобы бойцы и их семьи, посещая поликлиники и ФАПы, ощущали тепло и заботу.

«Основной контакт граждан нашей страны с системой здравоохранения происходит именно через вас (терапевтов — ред.). И от того, каким образом терапевты, участковые, врачи общей практики встречают пациентов, зависит очень многое. Чем больше люди прислушиваются к вам, тем больше уверенности, что задача, поставленная президентом нашей страны (Владимиром Путиным — ред.) в рамках нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“, будет выполнена в полном объеме», — заключил замминистра здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев направил приветствие участникам съезда терапевтов. Как обратил внимание губернатор, очень важно, что в съезде принимает участие большое количество делегатов, более 3 тыс. человек как очно, так и в формате видеоконференцсвязи, что позволяет вовлечь в обсуждение проблем широкий круг специалистов, в том числе и зарубежных коллег, чей опыт может быть полезен и интересен.

«Основная тема форума — искусственный интеллект в медицине, новые горизонты возможностей, и глобальные перспективы и инновационные решения выбраны неслучайно. Именно цифровая медицина сегодня становится мощным инструментом, позволяющим объединить достижения науки и практики для оказания эффективной медицинской помощи каждому пациенту. Вам предстоит оценить возможности электронного документооборота, телекоммуникаций, внедрения современных медицинских и электронных систем, а также потенциал цифровых решений диагностики заболеваний и терапевтических стратегий», — отметил губернатор в обращении.

