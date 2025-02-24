В Минздраве Подмосковья рассказали о новых медицинских объектах

В 2024 году и в начале 2025 года подмосковный Минздрав получил в эксплуатацию от строительного блока большие медицинские объекты, сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе появились 2 стационара — это ДКЦ им. Рошаля в Красногорске и БПК Хотьково в Сергиевом Посаде.

Ввели в эксплуатацию 5 поликлиник: в Лобне, 2 поликлиники в Балашихе, в Люберцах, в Ленинском округе.

Открыли 6 ФАП, для скорой медицинской помощи — две подстанции в Люберцах и Ногинске.

«Тем самым у нас появились новые точки притяжения — 461 койка для наших самых маленьких пациентов, обновилась сеть первичного звена на 5 600 посещений в день, и улучшили условия для 16 бригад скорой медицинской помощи», — сказал Максим Забелин в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также в этом году начнут работать новые 12 поликлиник, 7 фельдшерско-акушерских пункта, 2 стационара, 4 подстанции скорой медицинской помощи и 1 реанимационное отделение после реконструкции.

Достроят в этом году, но распахнут двери для пациентов в 2026 году еще 14 поликлиник, 3 подстанции скорой помощи, 2 стационара, 4 ВОП и 1 морг.

Также министр здравоохранения отметил, что открытие объектов – это не только помещения, не только оборудование. Самое главное – специалисты.

«Все объекты работают. Команды все набраны», - отметил Забелин.

Ранее Воробьев сообщил, что новое медицинское учреждение возведут в Мытищах. В регионе в рамках профильного нацпроекта уже построили ряд современных медицинских комплексов.