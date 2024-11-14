В мкр Саввино Балашихи готовится к открытию поликлиника на 670 посещений в смену

Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов с рабочим визитом посетил новую поликлинику и проверил готовность к приему первых пациентов, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Вместе с представителем подрядчика и сотрудниками медучреждения главный врач прошел по зданию, на каждом этаже осмотрел зоны комфортного ожидания, кабинеты, укомплектованные мебелью и оборудованием, в том числе тяжелым — рентген-аппаратом, маммографом и флюорографом. Для работы на современном оборудовании специалисты уже проходят обучение.

«В поликлинике все готово к полноценной работе и приему пациентов. Замечаний в ходе проверки не выявили. Здание уже принято в муниципальную собственность, сейчас готовимся к процессу лицензирования. Планируем открыть поликлинику в декабре», — сказал Михаил Антипов.

Во взрослом и детском отделениях прием будут вести врачи участковой службы и узкопрофильные специалисты, в том числе врачи-онкологи. В поликлинике заработает отделение медицинской реабилитации для детей. Также здесь планируется открытие диспетчерского центра по приему и обслуживанию вызовов на дом жителей микрорайона Железнодорожный.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.