В Лыткарине продолжается капитальный ремонт хирургического корпуса больницы

В городе Лыткарино продолжает капитальный ремонт хирургического корпуса больницы. Подрядная организация завершила демонтажные работы и провела экспертизу фундамента. Сейчас специалисты выполняют шприцевание и гидроизоляцию основания здания – это важный этап, обеспечивающий прочность и долговечность конструкции. Следующий этап включает черновую отделку, возведение дополнительных стен, штукатурные работы, обновление фасадов, замену окон и кровли. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После капитального ремонта здание 1963 года постройки будет полностью приведено в соответствие с современными стандартами оказания стационарной медицинской помощи. В рамках предстоящего капитального ремонта хирургический корпус будет перестроен в соответствии с региональными стандартами: будет проведена перепланировка помещений для комфортного пребывания людей, в здании заменят все инженерные коммуникации, выполнят ремонт фундамента, фасада и кровли. Также проектом капитального ремонта предусмотрена закупка нового медицинского оборудования и всей необходимой мебели.

Работы планируются завершить к началу 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.