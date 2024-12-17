В Лобне состоится донорская акция 20 декабря

Московский областной центр крови приглашает жителей Лобни принять участие в выездной донорской акции. Записаться на акцию можно на сайте донорского движения «Доноры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чтобы стать донором, необходимо быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний к донации. С собой надо принести оригинал паспорта, СНИЛС, временную регистрацию (при отсутствии постоянной, указанной в паспорте).

Акция пройдет 20 декабря с 9:00 до 12:00 по адресу: Лобня, ул. Ленина, д. 65, стр. 1.

Для доноров Лобни создан телеграм-канал. Там можно узнавать об актуальных акциях, обмениваться впечатлениями и общаться на тему донорства крови и ее компонентов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.