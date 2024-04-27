В Люберцах поздравили работников скорой помощи Люберец

Он вручил награды Совета депутатов. Мероприятие состоялось при поддержке партийного проекта «Здоровое будущее».

«Тяжелая, ответственная, но и самая благородная в мире работа — спасать людей. Она по плечу только самым сильным, мужественным героям, обладающим чутким сердцем. Накануне праздника поздравил заведующего Люберецкой ПСМП Алексея Сульдина, фельдшеров Татьяну Васильеву и Ирину Ветлугину, старшего врача подстанции скорой помощи № 83 Ирину Филимонову, начальника хозотдела Станислава Байкова, фельдшера ПС № 83 Валерия Куликова и фельдшера ПС № 84 Камальдина Дударова», — сказал Ружицкий.

Он пожелал всегда быть вовремя там, где нужна их помощь.

«Пусть работников скорой сопровождает удача, а счастливый случай будет им лучшим другом! Крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа! Спокойных дежурств и благодарных пациентов», — сказал Ружицкий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.