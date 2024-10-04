В Люберцах на свет появились 317 детей за сентябрь

В роддоме Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы в сентябре на свет появились 317 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МОЦОМД подвели итоги рождаемости за сентябрь. В первый осенний месяц на свет появились 317 малышей: 159 мальчиков и 158 девочек, пять двоен. Также в сентябре прошло пять родов после процедуры ЭКО, родились шесть детей.

«На первые роды обычно женщины идут, не имея представления, что это. Пусть даже пересмотрено множество роликов, консультаций, перечитано множество профильной литературы. Вторые роды обычно проходят быстрее, опытная мамочка знает, как вести себя с малышом. Дети — это счастье и радость, желание поскорее приехать домой и налюбоваться своим малышом, показать его родным и близким», — отметила заведующая родовым отделением с операционными, акушер-гинеколог роддома МОЦОМД Анна Серегина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.