В Ленинском округе дан старт строительству нового корпуса перинатального центра

В рамках инициативы по улучшению условий родовспоможения и повышения доступности медицинских услуг в Ленинском городском округе начинается строительство второго корпуса Видновского перинатального центра. В ходе рабочего визита губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым и медицинскими работниками заложил первый камень в основание нового здания. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования.

«История нашего перинатального центра началась в 2013 году, но до этого здесь был роддом. В следующем году будем отмечать 40-летие рождения первого ребенка в этом здании, в котором нам, безусловно, уже тесно. Когда-то здесь было 600-900 родов в год, а в последнее время рождается 6 тыс. младенцев ежегодно. Пациенткам должно быть максимально комфортно, как и врачам, поэтому мы очень ждем открытия нового корпуса. Наш центр работает как клиническая база для ведущих медицинских вузов страны. Не только МОНИИАГ, МОНИКИ, но и ФМБА России, Пироговский центр, сотрудничаем с Институтом хирургии имени Петровского, Институтом морфологии человека и другие», — отметила главврач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

Новый корпус, рассчитанный на 200 коек, будет построен рядом с основным зданием и значительно расширит возможности центра. В нем будут располагаться отделения патологии беременности, послеродовое отделение, отделения анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, а также родовое отделение с 15 индивидуальными палатами и 5 операционными. Планируется установка аппаратов МРТ и УЗИ экспертного класса.

«Мы стремимся создать более комфортные условия для наших жителей в сфере здравоохранения. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева с 2023 года мы открыли восемь ключевых объектов, призванных повысить доступность и удобство медицинской помощи. Строительство второго корпуса Видновского перинатального центра, рассчитанного на 200 мест, начнется в этом году, а его завершение запланировано на 2027 год», — добавил Каторов.

Строительство второго корпуса Видновского перинатального центра ведется в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.