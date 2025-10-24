В лечебном корпусе Коломны продолжается капитальный ремонт

В лечебном корпусе озерского подразделения Коломенской больницы в рамках программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжаются работы по капитальному ремонту. Ход реконструкции проверили главный врач Коломенской больницы Николай Макаров и главный инженер медучреждения Андрей Давыдов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый раз, когда приезжаю в Озеры, обязательно захожу в корпус, где возобновился капитальный ремонт. Работы идут активно. По контракту ремонт должен быть выполнен до марта 2026 года, но строители предполагают завершить его раньше», — отметил Николай Макаров.

На объекте ежедневно работают более 30 строителей. В данный момент проводятся работы по устройству стяжки пола и монтажу дверных проемов, ведется подготовка стен под подкраску. Параллельно рабочие монтируют системы водоснабжения, канализации и отопления, а также внутренней системы электроснабжения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.