В Кузбассе пациенту удалили пораженный опухолью пищевод

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В Кузбасском онкодиспансере впервые сделали сложную малоинвазивную операцию Льюиса. В министерстве здравоохранения Кузбасса пояснили, что врачи успешно удалили пораженный опухолью пищевод, сообщает «Сiбдепо» .

Они также провели реконструкцию пищевода, используя желудочный лоскут.

«Операция выполнялась через два трехсантиметровых разреза и длилась более 10 часов. Ранее подобные операции проводились открытым доступом», — отметили в ведомстве.

Кроме того, такой способ оперирования способствует более быстрому процессу восстановления пациентов. Пациент смог покинуть медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Мытищах произошел необычный случай в сфере урологии. 30-летняя женщина испытывала симптомы, характерные для цистита. Проведенное углубленное обследование показало наличие у нее образования. Пациентке провели операцию, которая избавила от риска осложнений.