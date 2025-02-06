В Красногорском центре онкопомощи 8 февраля пройдет день открытых дверей

В рамках мероприятия красногорцы смогут: проконсультироваться с врачом-онкологом, пройти УЗИ, сделать КТ органов грудной клетки, сдать мазок на онкоцитологию, сдать анализ крови на ПСА (исследования проводятся по показаниям в соответствии с полом и возрастом пациента). С собой необходимо взять: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, а также результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

Адрес ЦАОП Красногорской больницы: г. Красногорск, ул. Карбышева, 4 (здание поликлиники, 5-й этаж). Узнать подробности можно по телефону: +7 (495) 563-92-12.

Регулярные медицинские осмотры и обследования могут помочь выявить рак на ранней стадии, когда шансы на успешное лечение наиболее высоки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.