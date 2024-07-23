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В Красногорском роддоме провели экскурсию для будущих мам

В Красногорском родильном доме провели экскурсию для будущих мам. Участники встречи узнали о современных условиях для родов и получили информацию об уходе в послеродовой период, передает пресс-служба администрации городского округа.

Гости ознакомились с инновационным оборудованием, функциональными палатами и улучшенными санузлами на всех четырех этажах роддома. Медицинский персонал провел информативные лекции о процессе родов, подготовке к ним и уходе за новорожденными.

Будущие мамы получили ценные советы от опытных специалистов и смогли задать интересующие их вопросы. Экскурсия оказалась полезной и познавательной, помогла им подготовиться к встрече с малышом.

Такие мероприятия способствуют укреплению уверенности будущих родителей в качестве предоставляемых услуг и заботе о здоровье мам и малышей.

Организаторы рекомендуют всем, кто планирует стать родителями, воспользоваться возможностью посетить подобные экскурсии и получить максимум информации, которая может пригодиться в будущем.

Стоит отметить, что в Московской области предусмотрены различные меры поддержки для молодых семей. Подробнее на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.