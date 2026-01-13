В Красногорске за новогодние праздники родились 64 младенца

В Красногорском роддоме с 1 по 11 января появились на свет 64 новорожденных, что немного меньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В период новогодних каникул в Красногорском роддоме приняли 64 родов, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 69. Первым младенцем 2026 года стал мальчик, родившийся 1 января в 4:25 с весом 3570 граммов. Первая двойня года появилась 6 января: мальчик весом 2670 граммов и его сестра весом 2650 граммов.

В праздничные дни медицинские учреждения Красногорска продолжали работу. За 1–11 января помощь в подразделениях Красногорской больницы получили 12 489 пациентов. В травмпункт обратились 472 человека, трое из них были госпитализированы. Основными причинами обращений стали укусы животных (21 случай) и отравления (11 случаев).

В результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, двое были госпитализированы. В Централизованное отделение первичной медико-санитарной помощи на дому поступило 3 590 вызовов, большинство из которых были связаны с симптомами ОРВИ и обострением хронических заболеваний.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.