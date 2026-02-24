В Красногорске более 12 тыс человек поучаствовали в акции «Быть здоровым — это модно!»

Международная акция «Быть здоровым — это модно!» прошла 22 февраля в Красногорске и объединила свыше 12 тыс. участников из более чем 70 городов России и семи стран. Центральной площадкой стала территория у ДК «Подмосковье», где состоялось массовое обливание холодной водой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» провел 14-ю по счету акцию в преддверии Дня защитника Отечества. Мероприятие приурочили к Году единства народов России. Формат телемоста позволил участникам из разных регионов и стран одновременно присоединиться к общей программе.

В один момент к акции подключились более 12 тыс. человек. Участники подчеркнули, что расстояние не мешает объединяться ради общей цели и поддерживать ценности здорового образа жизни.

Кульминацией стало традиционное массовое обливание холодной водой на площади у ДК «Подмосковье». В мероприятии приняли участие самые подготовленные и мотивированные участники.

Особую роль в организации акции сыграл руководитель клуба «Ярополк», депутат совета депутатов Илья Шадриков.

«Очень важно, что с каждым годом акция привлекает все больше участников, — отметил Илья Шадриков. — Это значит, что ценности здорового образа жизни и патриотического воспитания находят отклик у людей разных возрастов и из самых разных регионов. Мы видим, как растет сообщество тех, кто готов действовать вместе ради общей цели».

Участники акции сообщили, что почувствовали атмосферу единства и мощный заряд энергии. По их словам, такие мероприятия мотивируют к новым достижениям и укрепляют сплоченность общества.

