В Красногорске 15 января пройдет акция «День здоровья» в центре «Архангельское»

В поселке Архангельское 15 января пройдет акция «День здоровья» в культурном центре «Архангельское». Мероприятие организовано в рамках программы популяризации здорового образа жизни и укрепления общественного здоровья.

В программе — открытые уроки от ведущих спортивных секций центра. Студия «Веселый старт» представит методики физической активности для детей и подростков. Любительское объединение «Здравушка» расскажет о профилактике заболеваний и здоровом образе жизни. Студия «Йога для взрослых» проведет занятия для людей всех возрастов и уровней подготовки.

Акция начнется в 17:00 и будет бесплатной для всех участников. Возрастных ограничений нет — принять участие смогут как дети, так и взрослые.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.