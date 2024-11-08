В Королеве работает уникальное офтальмологическое отделение

Офтальмологическое отделение Королевской городской больницы в филиале «Юбилейный» можно смело поставить в один ряд с ведущими клиниками страны. Здесь сложился профессиональный коллектив, в который входят первоклассные специалисты. Пациентам здесь оказывают экстренную и плановую офтальмологическую помощь.

В рамках программы ОМС доступны все виды диагностики глазных заболеваний, включая редкие и высокоинформативные, такие, как томография сетчатки и зрительного нерва, УЗИ глазного яблока и орбиты, компьютерная периметрия. В отделении проводятся все виды операций по поводу катаракты, в том числе высокотехнологические, а также различные виды антиглаукомных операций. Ежегодно в рамках ОМС более 1 000 пациентам проводят операции по удалению катаракты с установкой интраокулярной линзы.

Все пациенты, прошедшие оперативное лечение в отделении офтальмологии, остаются под динамическим наблюдением врачей отделения. Также в отделении осуществляется плановое консервативное лечение пациентов с возрастной макулярной дистрофией, глаукомой, диабетической ангиоретинопатией, оказываются все виды экстренной офтальмологической помощи.

В 2022 г. в отделении офтальмологии появилась новая методика лечения пациентов с заболеваниями сетчатки- интравитреальное введение препаратов. Этот метод введения лекарственных средств позволяет максимально эффективно воздействовать на патологические процессы сетчатки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.